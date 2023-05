Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Duo überfällt Lebensmittelmarkt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein bislang unbekanntes Pärchen hat am Freitagabend (12.05.2023) gegen 21.50 Uhr einen Lebensmittelmarkt an der Memminger Straße überfallen. Nachdem eine Täterin im Geschäft vorgegeben hatte, eine Flasche Wasser bezahlen zu wollen, öffnete die 38-jährige Kassiererin die Kassenschublade. Daraufhin zog der männliche Begleiter der Frau ein Messer und hielt es der Kassiererin an den Bauch. Dabei entnahm er einen dreistelligen Bargeldbetrag aus der offenen Kasse. Anschließend verließen beide Täter den Lebensmittelmarkt und flüchteten in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibungen

Männlicher Täter: Zirka 20 bis 25 Jahre alt, 170 bis 180 Zentimeter groß und schlanke Statur. Bekleidet war der Mann mit einem Kapuzenpullover und einem grauen Tuch, mit dem der sein Gesicht verdeckte.

Weibliche Täterin: Zirka 160 bis 170cm groß. Bekleidet mit einem grauen Kapuzenpullover und einer blauen Jeanshose.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen

