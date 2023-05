Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Gemeinsam Bekleidung gestohlen - Tatverdächtige festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (11.05.2023) zwei 34 und 36 Jahre alte Männer festgenommen, denen vorgeworfen wird, in einem Geschäft an der Königstraße Bekleidung gestohlen zu haben. Zwei 58 und 61 Jahre alte Detektive beobachteten, wie der 36-Jährige ein T-Shirt nahm und in die Umkleidekabine ging. Sein mutmaßlicher Komplize nahm ein weiteres T-Shirt und gab es dem 36-Jährigen in die Kabine, während er davor wartete. Anschließend kam der 36-Jährige wieder heraus und legte lediglich ein T-Shirt zurück. Kurz darauf sprachen die beiden Detektive die Tatverdächtigen an und übergaben sie den alarmierten Beamten. Diese fanden im Rucksack des 36-Jährigen neben einem Obstmesser weitere mutmaßlich gestohlene Kleidungsstücke und beschlagnahmten sie. Die Ermittlungen zur Herkunft der Bekleidung dauern an. Die beiden wohnsitzlosen Tatverdächtigen mit albanischer Staatsangehörigkeit wurden am Freitag (12.05.2023) im Rahmen eines von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten beschleunigten Verfahren wegen Diebstahls mit Waffen jeweils rechtskräftig zu einer Geldstrafe verurteilt.

