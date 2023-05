Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Telefontrickbetrüger erbeuten Goldmünzen

Stuttgart-Sillenbuch (ots)

Dreiste Telefontrickbetrüger haben am Donnerstagnachmittag (11.05.2023) in Sillenbuch Goldmünzen im Wert von rund 1.000 Euro erbeutet. Ein unbekannter Mann rief gegen 15.00 Uhr bei der über 80 Jahre alten Seniorin an und gab sich als angeblicher Polizeibeamter aus. Unter dem Vorwand, ihre Tochter habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht, brachte er die Frau dazu, Goldmünzen aus ihrem Bankschließfach zu holen und an einen unbekannten Abholer zu übergeben. Die Seniorin beschrieb den Abholer als etwa 25 bis 30 Jahre alt und zirka 175 Zentimeter groß. Er hatte dunkelblonde, mittellange Haare und trug helle ordentliche Kleidung.

