Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Autofahrerin ausgetrickst und bestohlen

Freiburg (ots)

Am Dienstagmittag, 27.12.2022, ist in Weil am Rhein eine Autofahrerin ausgetrickst und bestohlen worden. Kurz vor 16:00 Uhr saß die 65 Jahre alte Frau in ihrem Auto in der Hauptstraße. Ein Mann klopfte an die Scheibe und gab vor, dass das Auto vorne links beschädigt sei. Beide begutachteten die vermeintliche Schadensstelle außen am Fahrzeug, bis der Mann ohne ein weiteres Wort plötzlich wegging. Einen Schaden gab es nicht. Als die Frau wieder im Auto war, bemerkte sie das Fehlen ihrer Handtasche. Vermutlich hatte diese eine zweite Person entwendet, als die Frau außerhalb des Autos abgelenkt war. Der Mann, der die Autofahrerin angesprochen hatte, wird auf 175 bis 180 cm groß geschätzt, war schlank, hatte blonde Haare und eine leichten Flaum im Gesicht. Er trug ein helles Kapuzenoberteil und sprach schlechtes Deutsch. Das Polizeirevier Weil am Rhein ermittelt (Kontakt 07621 9797-0).

