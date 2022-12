Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruch in Kiosk - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Vermutlich über die Weihnachtsfeiertage ist versucht worden, in einen Kiosk in der Koechlinstraße in Lörrach einzubrechen. Aus noch unbekannten Gründen ließen der oder die Täter jedoch von ihrem Vorhaben ab. Am Dienstag, 27.12.2022, wurde eine beschädigte Scheibe am Kiosk entdeckt. Diese war mit einem Stein eingeworfen worden, nachdem der davor befindliche Rollladen wegbewegt worden war. Im Innern dürften die Einbrecher nicht gewesen, auch gestohlen wurde nichts. Möglicherweise wurden sie gestört oder haben sich durch den verursachten Lärmpegel verunsichert gefühlt. Das Polizeirevier Lörrach bittet um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen und Wahrnehmungen (Kontakt 07621 176-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell