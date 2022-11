Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geldbeutel aus Einkaufswagen gestohlen - Zeugen gesucht

Bad Dürkheim (ots)

Am Montag den 7.11.2022 gegen 11.45 Uhr kam es zu einem Diebstahl in einem Einkaufsmarkt in der Bruchstraße. Eine 75 - jährige Frau hatte ihre Handtasche während des Einkaufs in dem Einkaufswagen belassen. Als sie sich an die Kasse begab, stellte sie fest, dass ihre Geldbörse nicht mehr in der Tasche war und während ihres Aufenthaltes gestohlen wurde. Im Geldbeutel befanden sich u.a. Ausweisdokumente, EC Karten sowie Bargeld. Der Gesamtschaden wird auf zirka 150 EUR beziffert. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei Bad Dürkheim telefonisch unter 06322/9630 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.

Bitte beachten sie folgende Hinweise der Polizei, um sich vor Dieben zu schützen:

-Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

-Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

-Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

-Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

-Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

