POL-PDNW: Verstoß gegen das Waffengesetz

Grünstadt (ots)

Ein Zeuge teilte der Polizeiinspektion Grünstadt am 07.11.22 gegen 17:00 Uhr mit, dass in Sausenheim eine männliche Person mit einer Machete in der Hand stehe. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten diesen schließlich in der Haydnstraße feststellen. Unter Vorhalt der Schusswaffe wurde der 34-jährige aufgefordert, die Machete auf den Boden zu legen, was er schließlich tat. Die Durchsuchung des Mannes förderte noch ein Messer zutage. Beide Gegenstände wurden sichergestellt. Das Führen der Machete stellt eine Ordnungswidrigkeit nach dem Waffengesetz dar; ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

