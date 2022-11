Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbrecher auf frischer Tat ertappt - Täterfestnahme

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Sonntagabend (06.11.2022), gegen 19:30 Uhr, brachen zwei Männer in ein Einfamilienhaus in Neustadt-Königsbach ein und entwendeten mehrere Wertgegenstände. Ein Zeuge beobachtete die beiden ortsfremden Täter beim Verlassen des Anwesens und aufgrund der sehr präzisen Personenbeschreibung konnten die zwei Tatverdächtige im Nahbereich des Tatortes festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Beide Männer, ein 41-jähriger Landauer und ein 44-jähriger Ludwigshafener wurden gestern Nachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls und beide Beschuldigten wurden anschließend in Justizvollzugsanstalten gebracht.

