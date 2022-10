Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Recklinghausen (ots)

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte am Morgen, zwischen 04:00 Uhr und 08:30 Uhr, einen geparkten, grauen Audi A4 an der Friesenstraße. Das Auto wurde an der linken Fahrzeugseite stark beschädigt. Die Höhe des Sachschadens wird auf 3.000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Recklinghausen unter der 0800 2361 111.

