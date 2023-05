Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Trickdiebe unterwegs- Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen/-Stammheim (ots)

Unbekannte haben sich am Donnerstag (11.05.2023) in der Heutingsheimer Straße und dem Rasmussenweg unter dem Vorwand, Lampen zählen zu müssen, Zugang zur Wohnung von Senioren verschafft. (siehe auch Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart vom 11.05.2023 unter https://t1p.de/o7k9k). An der Heutingsheimer Straße klingelte kurz nach 14.00 Uhr ein unbekannter Mann an einer Wohnung eines Seniorenpaares und gab an, die Lampen zählen zu müssen. Nachdem sie ihn in die Wohnung gelassen hatten, stahl er unbemerkt Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Die beiden Bewohner beschrieben den Mann als 40 Jahre alt, zirka 160 Zentimeter groß, mit korpulenter Statur und mittellangen schwarzen Haaren. Er soll eine dunkle Jacke getragen haben. Am Rasmussenweg wurde eine Seniorin gegen 14.00 Uhr von einem Mann an der Haustür angesprochen, der ihr mitteilte, er müsse die Lampen in ihrer Wohnung zählen. Nachdem sie die Haustür geöffnet hatte, nahm der Unbekannte die Tasche der Frau und ging in das Haus. Die Seniorin rief nach ihrem Enkel, der ihr zu Hilfe eilte. Daraufhin flüchtete der Unbekannte in Richtung Marco-Polo-Weg. Der Flüchtige wird als 40 bis 50 Jahre alt, auffällig klein und mit dunklem Teint beschrieben. Er soll außerdem eine Gehbehinderung haben und war mit einem bunten T-Shirt und einer Mütze bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell