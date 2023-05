Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Ladendieb geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Mittwoch (10.05.2023) in einem Sportartikelgeschäft an der Königstraße Ecke Eberhardstraße Kleidungsstücke gestohlen und ist unerkannt geflüchtet. Der Mann betrat gegen 11.30 Uhr das Geschäft und nahm mehrere Kleidungsstücke mit in die Umkleidekabine. Als er wieder herauskam, legte er nur einen Teil der Kleidung zurück und verließ das Geschäft. Dabei löste die Warensicherungsanlage aus. Der Unbekannte flüchtete über die Königstraße in Richtung Hauptbahnhof. Wieviel und welche Art von Kleidungsstücken er erbeutete ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der Tatverdächtige ist 20 bis 25 Jahre alt und trug ein blaues Kopftuch, eine schwarze Jacke des Fußballclubs Paris Saint-Germain sowie eine schwarze Trainingshose. Er hatte einen schwarzen Rucksack dabei. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 beim Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße zu melden.

