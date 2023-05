Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pkw kollidiert mit Bus

Stuttgart-West (ots)

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus ist am Donnerstagmorgen (11.05.2023) im Kreuzungsbereich Forststraße/Johannesstraße eine 62 Jahre alte Frau leicht verletzt worden. Der Bus der Linie 41 fuhr gegen 09.00 Uhr die Johannesstraße in Richtung Hölderlinplatz entlang, als die 62 Jahre alte Frau mit ihrem Smart von der Silberburgstraße kommend in die Kreuzung Forststraße/Johannesstraße einfuhr. Hierbei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei die 62-Jährige leichte Verletzungen erlitt. Der 31 Jahre alte Busfahrer sowie die Insassen blieben unverletzt. Alarmierte Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um die 62-Jährige und brachten sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand an Schaden von etwa 20.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es im Bereich der Forststraße/Johannesstraße kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen.

