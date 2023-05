Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brillen erbeutet und geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein dreister Dieb hat am Mittwoch (10.05.2023) in einem Brillengeschäft am Marktplatz drei Sonnenbrillen im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen und ist unbekannt entkommen. Ein Zeuge beobachtete, wie der Mann gegen 15.00 Uhr das Geschäft betrat und drei hochwertige Brillen aus der Auslage nahm, die Sicherungsetiketten entfernte und den Laden verließ, ohne die Brillen zu bezahlen. Der Zeuge beschrieb den Unbekannten als etwa 30 bis 35 Jahre alten und 175 bis 180 Zentimeter großen Mann mit schwarzen kurzen Haaren und einem kurzen Vollbart. Er war korpulent und trug eine schwarze Cargohose, eine schwarze Jacke der Marke Adidas sowie schwarze Sneakers der gleichen Marke. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 1 Theodor-Heuss-Straße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell