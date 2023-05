Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 38-Jährigen geschlagen und ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Ein 38 Jahre alter Mann ist am späten Dienstabend (09.05.2023) vor einer Gaststätte am Vaihinger Markt geschlagen, getreten und beraubt worden. Der 38-Jährige war zuvor in der Gaststätte und beobachtete gegen 23.45 Uhr einen Streit zwischen mehreren Personen. Als er nach draußen ging, folgten ihm zwei unbekannte Tatverdächtige und schlugen ihn zu Boden, woraufhin ein weiterer Mann aus der Gaststätte kam und auf den am Boden Liegenden eintrat. Einer der Angreifer soll dem 38-Jährigen das Handy entrissen haben, bevor alle drei zurück in die Gaststätte flüchteten. Alarmierte Polizeibeamte trafen die Tatverdächtigen nicht mehr an. Der 38-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Zwei der Männer sollen mindestens 175 Zentimeter groß sowie mindestens 70 Kilogramm schwer sein und kurze, dunkle Haare haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell