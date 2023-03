POL-W: W - Unfall im Kreuzungsbereich

Wuppertal (ots) - Am 18.03.2022, gegen 19:10 Uhr, warf eine unbekannte Person einen Stein auf einen Bus, der auf den Friedrich-Ebert-Platz in Remscheid fuhr und traf eine Frau im Bus. Unmittelbar vor Ankunft an dem Platz, schlug ein Stein durch eine Scheibe des Buses und traf die 24-Jährige am Kopf. Rettungskräfte brachten sie leicht verletzt in ein Krankenhaus. Nach ...

