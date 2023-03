Polizei Wuppertal

POL-W: RS - Unbekannter raubt Tankstelle aus - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am 18.03.2023, gegen 22:20 Uhr raubte ein Mann eine Tankstelle an der Burger Straße in Remscheid aus. Als eine Angestellte (49) die Tankstelle nach Ladenschluss verlassen wollte, gelangte ein unbekannter Täter in die Räumlichkeiten. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte er die Herausgabe von Bargeld seitens der Frau. Unmittelbar darauf verließ er die Tankstelle und flüchtete in Richtung Zentralpunkt. Der Täter war circa 180 cm groß, hatte eine normale Statur und war dunkel gekleidet. Zur Beute können keine Angaben gemacht werden. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202 / 284-0 zu melden. (rb)

