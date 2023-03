Polizei Wuppertal

POL-W: RS - Stein auf Bus geworfen - Eine Person verletzt - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am 18.03.2022, gegen 19:10 Uhr, warf eine unbekannte Person einen Stein auf einen Bus, der auf den Friedrich-Ebert-Platz in Remscheid fuhr und traf eine Frau im Bus. Unmittelbar vor Ankunft an dem Platz, schlug ein Stein durch eine Scheibe des Buses und traf die 24-Jährige am Kopf. Rettungskräfte brachten sie leicht verletzt in ein Krankenhaus. Nach jetzigen Erkenntnissen entstand am Bus ein dreistelliger Sachschaden. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202 / 284-0 zu melden. (rb)

