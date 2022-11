Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zeugenaufruf nach körperlichen Übergriff auf Gaststättenbesucher in Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

Ein Gaststättenbesucher ist in der Nacht zum 12.11.2022 von einem bislang Unbekannten geschlagen und verletzt worden. Nach Angaben des Opfers habe er sich in einer Gaststätte im Strichweg in Cuxhaven aufgehalten. Zwischen 01:00 Uhr und 02:00 Uhr habe das Opfer die Gaststätte verlassen. Auf dem Gehweg vor der Gaststätte sei das Opfer von einer männlichen Person mittels Faustschlägen ins Gesicht angegriffen worden. Durch die Faustschläge erlitt das Opfer Verletzungen im Gesichtsbereich. Durch die Gewalteinwirkung des Täters stürzte das Opfer auf die Fahrbahn des Strichweges und zog sich dabei eine weitere Verletzung des linken Handgelenkes und Knies zu. Personen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Cuxhaven unter 04721-573-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell