POL-S: Hochwertige Armbanduhr erbeutet - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-Ost/-Wangen (ots) - Unbekannte Täter haben über das Wochenende (05. bis 08.05.2023) im Bereich der Ulmer Straße sowie am Langwiesenweg mehrere Katalysatoren von Fahrzeugen gestohlen. An der Ulmer Straße bauten die Unbekannten in der Zeit von 17.30 Uhr am Freitag bis 16.00 Uhr am Montag insgesamt 14 Katalysatoren von Transportern auf zwei Firmengeländen ...

