Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Hoher Schaden nach Katalysatorendiebstählen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost/-Wangen (ots)

Unbekannte Täter haben über das Wochenende (05. bis 08.05.2023) im Bereich der Ulmer Straße sowie am Langwiesenweg mehrere Katalysatoren von Fahrzeugen gestohlen. An der Ulmer Straße bauten die Unbekannten in der Zeit von 17.30 Uhr am Freitag bis 16.00 Uhr am Montag insgesamt 14 Katalysatoren von Transportern auf zwei Firmengeländen aus. Dabei entstand ein geschätzter Schaden von über 30.000 Euro. Zwei Firmen am Langwiesenweg zeigten am Montag (08.05.2023) ebenfalls Diebstähle von insgesamt drei Katalysatoren an. Der genaue Zeitraum der Diebstähle und die Höhe des Schadens sind hier noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell