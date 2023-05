Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Auf 22-Jährige eingetreten - Tatverdächtiger festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Freitagabend (05.05.2023) einen 27 Jahre alten Mann festgenommen, dem vorgeworfen wird, an der Stadtbahnhaltestelle Stadtbibliothek eine 22 Jahre alte Frau geschlagen und getreten zu haben. Zeugen beobachteten gegen 21.10 Uhr, wie der Tatverdächtige auf die bereits am Boden liegende Frau einschlug und eintrat. Die Zeugen gingen dazwischen und riefen die Polizei. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen daraufhin fest. Rettungskräfte kümmerten sich um die Frau und brachten sie in ein Krankenhaus. Ersten Ermittlungen zufolge kannten sich der Tatverdächtige und das Opfer. Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. Der 27-Jährige mit iranischer Staatsangehörigkeit wurde am Samstag (06.05.2023) einem Haftrichter vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell