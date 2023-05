POL-S: Mutmaßliche Einbrecher vorläufig festgenommen- Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots) - Ein 27-jähriger Hochzeitsgast soll am Sonntagmittag (07.05.2023) an der Neckarwiesenstraße mit einer Schreckschusspistole mehrfach in die Luft geschossen haben. Die Hochzeitsgesellschaft von rund 30 Personen feierte gegen 13.45 Uhr auf dem Parkplatz einer Tankstelle. Der 27 Jahre alte Mann soll im Zuge dessen mehrfach mit einer Schreckschusspistole in die Luft geschossen haben. Eine 50-jährige ...

