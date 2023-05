Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brand in Supermarkt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Wangen (ots)

In einem Supermarkt am Wangener Marktplatz ist am frühen Montagmorgen ein Brand ausgebrochen. Ein Anwohner entdeckte den Brand gegen 03.00 Uhr und rief die Polizei. Die alarmierten Polizisten kontrollierten im Zuge der Fahndung einen 16-jährigen Jugendlichen und einen 19 Jahre alten Heranwachsenden. Ob beide mit der Tat in Verbindung stehen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden jungen Männer wieder auf freien Fuß gesetzt. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere Zehntausend Euro, die Bewohner der darüber liegenden Wohnungen blieben unverletzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell