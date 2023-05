Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 51-jähriger Mann nach Tötungsdelikt festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntagmittag (07.05.2023) einen 51 Jahre alten Mann in Bad Cannstatt festgenommen, der im Verdacht steht, einen 25 Jahre alten Mann mutmaßlich mit einem Messer lebensgefährlich verletzt zu haben. Nach einem Hinweis begaben sich die Beamten gegen 11.50 Uhr in das Gebäude und fanden in einer Wohnung eine leblose Person im Alter von 25 Jahren auf dem Boden liegend vor. Er wies massive Verletzungen auf. Alarmierte Rettungskräfte leiteten vor Ort Reanimationsmaßnahmen ein. Der Schwerstverletzte verstarb jedoch noch an der Örtlichkeit. Der 51-jährige Wohnungsinhaber, der vor seiner Wohnung angetroffen werden konnte, wies ebenfalls Verletzungen auf. Rettungskräfte versorgten und brachten ihn zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es aus noch zu klärenden Gründen zwischen dem 25-jährigen Mann und dem 51-jährigen Wohnungsinhaber zu Streitigkeiten, in dessen Verlauf der 25-Jährige angegangen und lebensgefährlich verletzt worden ist. Die Kriminalpolizei Stuttgart hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden. Die kriminaltechnischen Untersuchungen und Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat sowie der Todesumstände dauern an. Der 51 Jahre alte syrische Staatsangehörige wird im Laufe des Montags (08.05.2023) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

