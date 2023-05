Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Schüsse bei einer Hochzeitsfeier

Stuttgart-Ost (ots)

Ein 27-jähriger Hochzeitsgast soll am Sonntagmittag (07.05.2023) an der Neckarwiesenstraße mit einer Schreckschusspistole mehrfach in die Luft geschossen haben. Die Hochzeitsgesellschaft von rund 30 Personen feierte gegen 13.45 Uhr auf dem Parkplatz einer Tankstelle. Der 27 Jahre alte Mann soll im Zuge dessen mehrfach mit einer Schreckschusspistole in die Luft geschossen haben. Eine 50-jährige Anwohnerin nahm die Schüsse wahr und verständigte daraufhin die Polizei. Alarmierte Beamte beschlagnahmten die Pistole, den mutmaßlichen Schützen erwartet eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

