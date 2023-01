Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Kraftfahrzeug unter Alkoholeinfluss entwendet - Ingewahrsamnahme

Frankenthal (ots)

Am 26.01.2023 gegen 22:00 Uhr wurde die Polizei Frankenthal durch einen Frankenthaler Lieferdienst in der Dürkheimer Straße dahingehend informiert, dass ein unabgeschlossenes Fahrzeug durch einen 62- Jährigen amtsbekannten Mann aus Frankenthal vor dem Lieferdienst entwendet worden sei. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte der PKW beschädigt einige Stunden später vor dem Anwesen des Mannes festgestellt werden. Bei dem vor Ort festgestellten alkoholisierten Mann wurde im Anschluss eine Blutprobe in einem Krankenhaus entnommen. Dort beleidigte er einen Krankenpfleger, weshalb er den Rest der Nacht in polizeilichem Gewahrsam verbrachte. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell