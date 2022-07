Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Exhibitionist in der S-Bahn

Rutesheim / Renningen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann manipulierte am heutigen Tag (28.07.2022) gegen 00:12 Uhr in einer S-Bahn auf der Fahrt in Richtung Weil der Stadt an seinem Geschlechtsteil. Bisherigen Informationen zufolge soll der Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (28.07.2022) mit einer S-Bahn der Linie S6 in Richtung Weil der Stadt gefahren sein. Zunächst saß der Täter wohl schräg gegenüber einer 18-Jährigen, soll sich dann jedoch kurz vor dem Bahnhof Rutesheim neben sie gesetzt und an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben. Die Geschädigte entfernte sich umgehend von ihrem Platz und informierte den Lokführer sowie die Polizei über den Vorfall. Alarmierte Einsatzkräfte konnten den Unbekannten beim Halt des Zuges in Renningen nicht mehr feststellen, auch eine sofort eingeleitete Fahndung brachte keine Feststellungen. Der Täter, welcher die S-Bahn offenbar beim Halt in Rutesheim oder Renningen verlassen hat, wird als Mann Anfang 20 mit kurzen Haaren beschrieben. Er soll circa 175 cm groß sein und zur Tatzeit eine dunkelgraue Latzhose und ein schwarzes T-Shirt getragen haben. Zeugen der Tat, vor allem zwei männliche Fahrgäste welche den Zug am Bahnhof Rutesheim verlassen und die Tat möglicherweise beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 870350 zu melden.

