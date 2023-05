Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gewächshaus in Flammen

Stuttgart-Süd (ots)

In der Böblinger Straße ist am Samstagabend (06.05.2023) ein Gewächshaus in Brand geraten. Ein Zeuge meldete gegen 18.00 Uhr auf Höhe der Hausnummer 590 ein brennendes Gewächshaus und wählte den Notruf. Die alarmierte Feuerwehr begann sofort mit ihren Löscharbeiten und meldete gegen 18.30 Uhr "Feuer aus". Im Rahmen der Ermittlungen stellten die Beamten nur wenige Meter neben dem Gewächshaus eine separate Feuerstelle fest. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Während der Löscharbeiten war die Böblinger Straße kurzfristig gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell