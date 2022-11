Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Spielautomaten aufgebrochen

Heinsberg-Oberbruch (ots)

In einer Gaststätte an der Straße Aloysiusplatz wurden in der Nacht zum 23. November zwei Spielautomaten aufgebrochen. Die Täter hatten offenbar zwei Türen aufgehebelt, um ins Gebäude zu gelangen. Zudem stahlen sie Werkzeuge. Was sonst noch entwendet wurde, wird nun ermittelt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell