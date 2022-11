Kleve-Kellen (ots) - Auf bislang ungeklärte Weise drangen unbekannte Täter in der Nacht zu Dienstag (22. November 2022) zwischen 20:00 Uhr und 06:00 Uhr in drei Fahrzeuge ein, die an der Straße Auf dem Sand in Kellen abgestellt waren. Aus einem schwarzen Audi wurde Kleingeld gestohlen, aus einem schwarzen Seat Leon vermutlich nichts. In einem VW Transporter fanden ...

