POL-S: 14-Jährige auf Zebrastreifen angefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag (09.05.2023) in der Schmidener Straße hat ein 14 Jahre altes Mädchen leichte Verletzungen erlitten. Ein 79 Jahre alter Mercedesfahrer war gegen 14.45 Uhr in der Schmidener Straße Richtung Fellbach unterwegs. Beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr an der Teinacher Straße kam es zum Zusammenstoß mit einer 14-Jährigen, die die Schmidener Straße auf dem Fußgängerüberweg überquerte. Rettungskräfte versorgten das Mädchen und brachten es in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

