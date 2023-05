Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Diebe brechen in Gaststätten ein - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte/-Ost (ots)

Unbekannte sind am Montagmorgen (08.05.2023) in zwei Gaststätten an der Urbanstraße und an der Karl-Schurz-Straße eingebrochen. An der Urbanstraße drückte der Täter gegen 03.30 Uhr das gekippte Küchenfenster ein und durchwühlte anschließend die Schränke. Er erbeutete einen Geldbeutel mit mehreren Tausend Euro Bargeld sowie zwei Smartphones. Bei dem Täter handelt es sich um einen 35 bis 40 Jahre alten und auffallend schlanken Mann. Er trug eine helle Trainingsjacke, eine helle Jogginghose, vermutlich der Marke Adidas und Sportschuhe. An der Karl-Schurz-Straße warfen Einbrecher gegen 05.30 Uhr eine Fensterscheibe ein, wodurch die Alarmanlage ausgelöst wurde. Sie durchsuchten den Schankraum und flüchteten unerkannt. Ob sie etwas stahlen ist noch Teil der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell