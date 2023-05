Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlichen Exhibitionisten vorläufig festgenommen

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (10.05.2023) einen 53 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Gebäude am Hausenring sich gegenüber einer Paketzustellerin entblößt zu haben. Zeugen beobachteten gegen 12.30 Uhr den Vorfall und riefen die Polizei. Da der 53-Jährige die Wohnungstür nicht öffnete und bereits zuvor damit gedroht hatte, den Gashahn zu öffnen, brachen die Beamten die Wohnungstür auf und nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Die Messungen der Feuerwehr ergaben keine erhöhten Gaswerte. Der leicht verletzte Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.

