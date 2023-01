Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Sontheim a.d. Brenz - Einbruch in Geschäft

Durch eine zerstörte Schaufensterscheibe gelangte ein Unbekannter am Freitag in ein Sontheimer Geschäft.

Ulm (ots)

Gegen 1.30 Uhr warf ein Unbekannter mit einem Stein eine Schaufensterscheibe an dem Geschäft in der Hauptstraße ein. Über die zerborstene Scheibe verschaffte er sich Zutritt ins Innere. Ein Zeuge wurde durch den Lärm aufmerksam und schaute nach dem Rechten. Bei der Nachschau konnte er noch eine männliche Person mit einer weißen Jacke wegrennen sehen. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob der Einbrecher etwas entwendete ist noch nicht bekannt.

Zum Schutz vor Einbruch und Diebstahl kann die Beratung von Mitarbeitenden einer Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle in Anspruch genommen werden. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen an Haus und Firma sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

+++++++ 0176579(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

