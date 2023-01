Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Böhmenkirch: Mehrere Unfälle durch Glätte

Am Donnerstag ereigneten sich in Böhmenkirch mehrere Unfälle.

Kurz nach 6 Uhr war eine 39-Jährige mit einem Mazda in der Holzstraße unterwegs. Die Fahrbahn war glatt und sie verlor die Kontrolle. Der Mazda geriet ins Schleudern und prallte gegen einen geparkten Mercedes sowie einen Laternenmast. Die Fahrerin blieb unverletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf insgesamt 20.000 Euro. Ähnlich erging es gegen 6 Uhr einem 29-Jährigen in der Eschenstraße. Er rutschte mit seinem VW gegen einen geparkten Ford. Gegen 7.30 Uhr verlor eine 36-Jährige in der Jahnstraße bei Glätte die Kontrolle. Sie touchierte mit ihrem Audi eine Hecke und ein Verkehrszeichen. Dadurch entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro.

Auf jeden Fall muss im Winter die Fahrweise den Witterungs- und Straßenverhältnissen angepasst werden. Schnee oder Eis lassen das Unfallrisiko um ein Vielfaches ansteigen. Reduziertes Tempo, ausreichender Abstand, vorausschauendes Fahren und vorsichtiges Bremsen sollten selbstverständlich sein. Wenn Sie die anderen Verkehrsteilnehmer nur noch eingeschränkt wahrnehmen können, haben Sie entsprechend weniger Zeit, in Gefahrensituationen zu reagieren. Deshalb gib Acht im Verkehr! Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de

