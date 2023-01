Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gruibingen/A8 - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei: Mutmaßlicher Rauschgifthändler in Untersuchungshaft/

Ulm (ots)

Am Mittwoch war ein 34-Jähriger mit 37 Kilogramm Marihuana auf der A8 bei Gruibingen unterwegs.

Am Mittwoch gegen 15 Uhr war der Mann mit einem Peugeot auf der A8 in Richtung München unterwegs. Die Polizei kontrollierte den Mann bei Gruibingen. Dabei fanden sie im Kofferraum Taschen mit insgesamt rund 37 Kilogramm Marihuana. Den 34-Jährigen nahmen sie vorläufig fest und beschlagnahmten das aufgefundene Rauschgift. Die weiteren Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizei Göppingen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm erließ das zuständige Amtsgericht Ulm am Donnerstag Haftbefehl gegen den Verdächtigen wegen Fluchtgefahr. Der Mann mit albanischer Staatsangehörigkeit befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei dauern an.

