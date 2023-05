Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Polizei warnt aktuell vor Trickbetrügern - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Hinweis an die Radiosender und Online-Medien: Wir bitten, die folgende Warnmeldung möglichst rasch zu veröffentlichen. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter in den kommenden Tagen weiter versuchen werden, durch zahlreiches Ansprechen von älteren Menschen neue Opfer zu finden.

Seit dem vergangenen Wochenende (06./07.05.2023) gingen bei der Polizei vermehrt Anzeigen ein, bei denen sich unbekannte Trickbetrüger mit den verschiedensten Maschen als "Falscher Handwerker" beziehungsweise "Falscher Vertreter einer Stadtverwaltung oder Hausverwaltung" ausgegeben haben, um so überwiegend Seniorinnen und Senioren um ihr Hab und Gut zu bringen.

Bei dieser perfiden Masche verschaffen sich die Täter unter einem Vorwand Zugang zu Wohnhäusern oder Wohnungen. Dabei klingeln sie bei den Bürgerinnen und Bürgern oder fangen diese bereits vor der Haustüre ab. Gelangen die Trickdiebe erstmal so in die Wohnungen, lenken sie die Bewohner ab und entwenden schließlich Geld sowie Wertgegenstände.

Heute (11.05.2023) haben unbekannte Täter in den Vormittagsstunden an der Zazenhäuser Straße und der Eschenauer Straße an zwei Wohnungen geklingelt um Rauchmelder überprüfen beziehungsweise die Lampen zählen zu müssen. Anschließend betraten sie die Wohnräume. Mindestens in einem Fall fehlte danach Bargeld in Höhe von zirka 100 Euro. Im Fall der Zazenhäuser Straße soll der Unbekannte 165 Zentimeter groß und korpulent sein, ein graues T-Shirt und eine Jeanshose getragen haben. Im Fall der Eschenauer Straße soll der Mann zwischen 30 und 40 Jahre alt und 170 Zentimeter groß sein. Er trug eine Jeanshose, eine helle Jacke und eine Basecap. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

Die Polizei geht davon aus, dass die Täter in den kommenden Tagen weiter versuchen, in die Wohnungen zu gelangen und bittet daher um erhöhte Aufmerksamkeit.

Melden Sie sich bei den geringsten Zweifeln unter der 110 bei der Polizei oder ziehen Sie ihre Angehörigen unter der ihnen bekannten Rufnummer ins Vertrauen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell