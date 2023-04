Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kelleraufbrüche in der Bockstraße

Weimar (ots)

Unbekannte gelangten in der Nacht zu Samstag durch die unverschlossene Eingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Bockstraße in den Kellerbereich und brachen hier drei Kellerabteile auf. Weiterhin betraten sie auf unbekannte Weise die Waschküche. Beutegut erlangten der oder die Täter nach ersten Ermittlungen aus dem Keller nicht, jedoch wurde eine auf dem Fluchtweg im Hausflur befindliche Postsendung entwendet. Ergebnis: ca. 200 EUR Beuteschaden und ca. 60 EUR Sachschaden an den aufgebrochenen Schließriegeln.

