LPI-J: 0,5 Promille Grenze nicht beachtet

Weimar (ots) - Am Freitagmorgen gegen 3 Uhr wurde die Polizei Weimar informiert, dass sich im Bereich Marktstraße und im weiteren Verlauf in der Windischenstraße in Weimar eine Personengruppe aus 5 - 6 Jugendlichen bewegt, die aus diversen Blumenkübeln Pflanzen rissen und auf die Straße warfen. Weiterhin wurde eine Warnbarke umgeworfen und auch vor abgestellten Fahrrädern wurde nicht Halt gemacht. Im Rahmen der ...

