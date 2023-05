Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Diebe hebeln Wohnungstür und Fenster auf - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt /-Weilimdorf (ots)

Unbekannte sind am Donnerstag oder am Freitag (11./12.05.2023) in zwei Wohnungen an der Oberen Waiblinger Straße und an der Giebelstraße eingebrochen. Die Täter hebelten am Donnerstag, zwischen 08.30 Uhr und 09.00 Uhr die Tür einer Wohnung an der Oberen Waiblinger Straße auf und durchsuchten ein Schlafzimmer. Sie erbeuteten einen Laptop sowie ein Tablet im Wert von über 1.000 Euro. Bei einer Erdgeschosswohnung an der Giebelstraße hebelten die Diebe zwischen 17.15 Uhr und 00.30 Uhr ein Schlafzimmerfenster auf und durchwühlten die Räumlichkeiten. Ob sie etwas stahlen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell