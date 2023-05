Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Schuhe gestohlen - Tatverdächtige festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagabend (11.05.2023) einen 29 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, zusammen mit einem 24-jährigen mutmaßlichen Komplizen in einem Warenhaus an der Königstraße Schuhe gestohlen zu haben. Ein 44 Jahre alter Detektiv beobachtete gegen 19.50 Uhr, wie die beiden Tatverdächtigen in der Schuhabteilung von zwei Paar Schuhen die Sicherungsknogos entfernten und in die Papiertüte des 29-Jährigen steckten. Nachdem sie den Kassenbereich ohne zu bezahlen passiert hatten, sprach der Detektiv das Duo an, brachte beide in sein Büro und übergab sie den alarmierten Beamten. Zuvor versuchte der 29-Jährige noch, ein Messer, das er in seiner Jackentasche hatte, zu verstecken. In der Papiertüte fanden die Beamten ein T-Shirt, das möglicherweise ebenfalls gestohlen wurde. Der 29-Jährige, dessen Staatsangehörigkeit derzeit nicht geklärt ist, wurde am Freitag (12.05.2023) im Rahmen eines von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten beschleunigten Verfahrens wegen Diebstahls mit Waffen zu einer Geldstrafe verurteilt. Sein mutmaßlicher Komplize wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

