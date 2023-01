Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Ladendieb stiehlt Fleischware aus Lebensmittelgeschäft

Overath (ots)

Am gestrigen Donnerstag (19.01.) kam es gegen 18:40 Uhr zu einem Räuberischen Diebstahl in einem Lebensmittelgeschäft in der Propsteistraße in Overath.

Der unbekannte Täter entwendete Fleischware aus dem Geschäft, indem er dieses durch den Kassenbereich versteckt bei sich trug und anschließend ohne die Ware zu bezahlen aus dem Laden lief. Eine Mitarbeiterin bemerkte die Tat und versuchte den Mann festzuhalten, was jedoch nicht gelang. Der Täter riss sich mit Gewalt los und flüchtete, wobei er seine Beute verlor.

Die Mitarbeiterin beschrieb den Ladendieb wie folgt:

Circa 40 Jahre alt, circa 1,75 m bis 1,80 m groß, schlank, graue Haare, Schnauzbart sowie Ziegenbart. Zum Zeitpunkt der Tat trug er eine schwarze Mütze, eine graue Jacke, eine graue Jogginghose, schwarze Schuhe sowie einen schwarzen Rucksack.

Eine Fahndung im Nahbereich verlief ohne Erfolg. Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen eines sogenannten Räuberischen Diebstahls auf und sucht nun nach Zeugen, die nähere Informationen zu dem flüchtigen Täter geben können. Hinweise nimmt die Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell