Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 22.12.2022

Eschwege (ots)

Auffahrunfall; 1 Person leicht verletzt

Am Mittwochmorgen hat ein 18-jähriger Autofahrer aus Wanfried in Eschwege einen Auffahrunfall verursacht. Der junge Mann befuhr gegen 10.40 Uhr die Straße "Schlossplatz" aus Richtung Bahnhofstraße kommend in Fahrtrichtung "Am Mühlgraben". Etwa in Höhe der Bushaltestelle gegenüber des Landgrafenschlosses musste eine dem 18-Jährigen vorausfahrende 73-jährige Frau aus Wehretal mit ihrem Pkw verkehrsbedingt anhalten. Der 18-Jährige erkannte dies zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, so dass er auf den Wagen der Frau auffuhr. Nach der Kollision klagte die 73-Jährige über leichte Rückenschmerzen. Den Rettungsdienst benötigte die Fahrerin jedoch nicht. Sie wollte später selbstständig einen Arzt aufsuchen und sich untersuchen lassen. Die Unfallschäden an den beiden Fahrzeugen sind noch nicht abschließend beziffert.

Auffahrunfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen; 1 Person leicht verletzt

Gestern Nachmittag kam es am Rondell-Hoheneiche zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, bei dem eine Frau leicht verletzt wurde. Gegen 13.20 Uhr befuhren eine 28-jährige Autofahrerin aus Sontra, ein 52-jähriger Autofahrer aus Rotenburg a.d.Fulda und ein 63-jähriger Autofahrer aus Maintal in der genannten Reihenfolge die Bundesstraße B7 aus Richtung Datterode kommend in Richtung Reichensachsen. Am Abzweig zur B 452 ordneten sich alle drei Verkehrsteilnehmer in die Rechtsabbiegerspur zur B 452 in Richtung Reichensachsen ein. Aufgrund des dortigen Verkehrsaufkommens musste die 28-Jährige ihre Fahrt aber verlangsamen. Der 52-Jährige im Auto dahinter erkannte dies noch rechtzeitig und verlangsamte seine Fahrt ebenfalls. Der ihm nachfolgende 63-Jährige bemerkte diesen Umstand aber offenbar zu spät und fuhr in der Folge auf den Pkw des 52-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurde dessen Fahrzeug dann zudem noch auf den Wagen der Frau geschoben. Die 28-jährige Fahrerin wurde dabei leicht verletzt und klagte am Unfallort über Nackenschmerzen. Eine ärztliche Versorgung der Frau an der Unfallstelle war aber nicht notwendig. An allen drei beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Unbekannte schmeißen Flasche auf Hausdach; Dachziegel beschädigt; Polizei sucht Zeugen

Eine Sachbeschädigung zur Anzeige gebracht haben die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Unter dem Berge" in Eschwege. Demnach haben Unbekannte am gestrigen Mittwoch zwischen 07.45 Uhr und 17.00 Uhr mutwillig eine Flasche auf das Hausdach geworfen, wodurch die Ziegel des Hausdaches beschädigt wurden. Die Polizei in Eschwege hat wegen des Vorfalls Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Sontra

Scheibe von Eingangstür beschädigt; Polizei sucht Zeugen

In der Eschweger Straße in Wichmannshausen haben Unbekannte an der Eingangstür zu einem Wohnkomplex offenbar mutwillig einen Schaden verursacht. Die Täter beschädigten an der Haupteingangstür des betreffenden Wohnkomplexes die mittlere Glasscheibe. Der Schaden wird hier mit 100 Euro angegeben. Die Polizei in Sontra hat aufgrund des Vorfalls Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Ereignet haben soll sich das Ganze am Mittwochabend zwischen 18.00 Uhr und 18.40 Uhr. Hinweise an die Polizei in Sontra unter 05653/9766-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Auffahrunfall

Am Mittwochvormittag befuhr eine 66-jährige Autofahrerin aus Großalmerode gegen 10.55 Uhr mit ihrem Fahrzeug in Hessisch Lichtenau die Landgrafenstraße, von der Poststraße kommend, in Fahrtrichtung Fürstenhagen. Als die 66-Jährige dann verkehrsbedingt warten musste und anhielt, erkannte dies eine dahinter befindliche 48-jährige Autofahrerin aus Hessisch Lichtenau zu spät und fuhr auf den Pkw der 66-Jährigen auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Beteiligten blieben unverletzt.

Polizei Witzenhausen

Lkw`s kollidieren im Begegnungsverkehr; Schuldfrage unklar

Gestern Mittag sind die Beamten der Polizeistation in Witzenhausen zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr hinzugerufen worden. Gegen 12.08 Uhr befuhr ein 50-Jähriger aus Adelebsen mit einem Lkw die Bundesstraße B 80 aus Richtung Anschlussstelle B 27 kommend in Fahrtrichtung Hohengandern. In der Gegenrichtung war ebenfalls mit einem Lkw ein 52-Jähriger aus Leinefelde-Worbis unterwegs. In einem engen Kurvenbereich kam es dann zu einer seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge. Entstanden ist hierbei jeweils leichter Sachschaden, der noch nicht beziffert ist. Die Schuldfrage bei dem Unfall ist noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

