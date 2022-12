POL-ESW: Pressebericht 20.12.2022 -2

Polizei Eschwege

Polizei Eschwege

Fahrraddiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Samstagmorgen 07.00 Uhr und Montagabend 18.00 Uhr haben unbekannte Täter aus der Fahrradgarage in Eschwege am Stadtbahnhof ein Fahrrad im Wert von 800 Euro geklaut. Das Rad war mittels Kabelschloss gesichert, welches die Täter offenbar mit einem Schneidwerkzeug durchtrennten. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Dieseldiebstahl aus Baufahrzeugen; Polizei sucht Zeugen

In Niddawitzhausen haben unbekannte Täter in der Straße "Hinter den Höfen" aus abgestellten Baufahrzeugen insgesamt 120 Liter Dieselkraftstoff abgezapft. Dazu brachen die Täter die Tankdeckel der Fahrzeuge z.T. gewaltsam auf. Der Stehlschaden liegt etwas über 200 Euro. Dazu kommt ein durch die Täter angerichteter Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Festgestellt wurde der Vorfall am Dienstagmorgen gegen 07.50 Uhr, die Tat kann allerdings schon bis zum Dienstag vergangener Woche (13.12.2022) 16.30 Uhr zurückreichen. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Parkrempler; Schaden 50 Euro

Eine 65-jährige Autofahrerin aus Bad Sooden-Allendorf hat am Dienstagvormittag gegen 11.30 Uhr beim Ausparken mit ihrem Auto in der Kirchstraße von Bad Sooden-Allendorf ein Fahrzeug leicht beschädigt. Die Frau geriet mit der Anhängerkupplung ihres Pkw gegen das Kennzeichen eines geparkten Fahrzeuges und verursachte dadurch einen Schaden von 50 Euro.

Polizei Sontra

Verkehrsunfallfluchten; Polizei bittet um Hinweise

Die Beamten der Polizei Sontra haben aktuell in zwei Fällen Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen.

Am gestrigen Montagmorgen hat offenbar ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einer Sattelzugmaschine samt Anhänger auf der Kreisstraße K 28 bei einem Wendevorgang eine Frau in ihrem Pkw abgedrängt, die auf der K 28 von Sontra in Richtung Stadthosbach unterwegs war. Beim Abkommen von der Fahrbahn nach rechts beschädigte die Frau mit ihrem Pkw letztlich einen Leitpfosten. Der verursachende Sattelzug (Zugmaschine MAN mit polnischer Zulassung: FGW 16830) entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Vorfall ereignete sich gegen 10.00 Uhr.

Außerdem gestern zur Anzeige gebracht wurde auch eine Unfallflucht, die sich in der Ulfetalstraße in Sontra-Krauthausen zugetragen hat. Beschädigt wurde hier ein brauner Citroen Jumpy Spacetourer an der hinteren, linken Fahrzeugseite, wo u.a. die Beleuchtung und die Stoßstange in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die Höhe des Schadens wird mit 680 Euro angegeben. Die Unfallzeit kann aber schon eine Woche zurückliegen, laut Unfallbericht liegt diese zwischen dem 11.12.2022 (Sonntag) 12.00 Uhr und dem 18.12.2022 (Sonntag) 18.00 Uhr.

Hinweise in beiden Fällen an die Polizei in Sontra unter der Nummer 05653/9766-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Mit Leitplanke kollidiert; Schaden 2000 Euro

Am Dienstagmorgen wollte eine 39-jährige Autofahrerin aus Witzenhausen gegen 08.35 Uhr auf der B 451 zwischen Großalmerode und Trubenhausen an einer Engstelle einen entgegenkommenden und bevorrechtigten Lkw passieren lassen. Die Frau hielt dazu an und fuhr anschließend ein Stück rückwärts, wodurch sie aus Unachtsamkeit mit der Leitplanke kollidierte. Der entstandene Schaden beträgt 2000 Euro.

