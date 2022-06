Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Betrunkener Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Hattingen (ots)

Am Samstagmittag (04.06.) befuhr ein alkoholisierter, 65-jähriger Hattinger mit seinem Pedelec die Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof Hattingen. Im dortigen Kreisverkehr fuhr er auf den parkenden Pkw Mazda Premacy einer 36-jährigen Essenerin auf und wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Im Anschluss entfernte er sich zunächst vom Unfallort und versteckte sich in der Nähe vor den eintreffenden Polizeibeamten. Der 65-Jährige konnte nach kurzer Suche angetroffen werden. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500,- Euro.

