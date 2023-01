POL-RBK: Bergisch Gladbach - Täter entwenden PC-Bildschirm bei Einbruch in Einfamilienhaus

Overath (ots) - Am Mittwochmorgen (18.01.) gegen 07:00 Uhr stellte eine Mitarbeiterin einer Kindertagesstätte an der Pilgerstraße im Ortsteil Marialinden einen Einbruch fest. Der oder die unbekannten Täter hatten eine Außentür zu einem Gruppenraum aufgehebelt und sich so Zugang in das Gebäude verschafft. Im Inneren wurden weitere Zwischen- und Schranktüren ...

mehr