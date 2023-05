Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zwei Männer niedergeschlagen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Zwei Männer im Alter von 24 Jahren wurden am frühen Samstagmorgen (13.05.2023) gegen 02.50 Uhr Opfer einer massiven Körperverletzung. Die beiden Geschädigten gingen zur Tatzeit einen Fußweg am Eckensee entlang, als ihnen eine sechsköpfige Personengruppe entgegenkam, unter der sich auch zwei Frauen befanden. Als einer der 24-Jährigen den beiden Frauen ein Kompliment bezüglich ihres Aussehens gemacht hatte, fingen die vier männlichen Begleiter an, massiv auf die Geschädigten einzuschlagen. Selbst als die beiden 24-Jährigen bereits auf dem Boden lagen, wurden sie mit Fußtritten gegen den Kopf und das Gesicht attackiert. Erst als die Täter bemerkt hatten, dass eine Zeugin die Polizei informiert hatte, ließen sie von den Opfern ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Beide Verletzte mussten zur Behandlung ihrer erlittenen Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert werden. Die vier Täter sollen zwischen 18 und 20 Jahre alt sein. Einer von ihnen trug eine dunkle Daunenjacke. Sie unterhielten sich untereinander auf Russisch. Die beiden Frauen, die sich in ihrer Begleitung befanden, waren auffällig stark geschminkt und trugen einen schwarzen und einen weißen Pelzmantel.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

