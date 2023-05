Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/ Lkr. Konstanz) Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus (21.05.2023)

Singen (ots)

Am Sonntagabend, gegen 21 Uhr, ist es in einem Mehrparteienhaus in der Harsenstraße zu einem Zimmerbrand gekommen. Die Bewohner des Hauses bemerkten das Feuer und alarmierten Feuerwehr Singen und Polizei. Noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte löschten Hausbewohner die brennende Matratze in einem Kinderzimmer. Bei den Löscharbeiten erlitten drei Personen leichte Verletzungen. Rettungswagen brachten diese in eine Klinik. Nach derzeitigen Erkenntnissen ermittelt die Polizei wegen einer fahrlässigen Brandstiftung. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell