POL-DO: 17-jähriger Dortmunder verfolgt Einbrecher bis zum Eintreffen der Polizei

Am Samstagnachmittag (22. April) gegen 14:09 Uhr verschaffte sich ein 24-Jähriger ohne festen Wohnsitz unerlaubt Zugang zu einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Lambachstraße in der nördlichen Dortmunder Innenstadt. Ein Zeuge verfolgte den flüchtigen Einbrecher und seinen Begleiter bis zum Eintreffen der Polizei.

Ersten Erkenntnissen zufolge traf eine 42-jährige Hausbewohnerin im Keller auf den 24-Jährigen. Dieser war in Begleitung eines 57-Jährigen aus Herdecke. Als die Männer die Bewohnerin bemerkten, verließen sie umgehend den Keller. Die 42-Jährige verständigte ihre Nachbarn, welche die Polizei riefen.

Während die Männer flüchteten, wurden sie von einem 17-jährigen Hausbewohner verfolgt. Dieser gab der Polizei telefonisch den genauen Standort der Männer durch, bis die Einsatzkräfte die beiden schließlich antrafen.

Bei dem 24-Jährigen ohne festen Wohnsitz konnte mutmaßliches Diebesgut aus vorausgegangenen Diebstählen aufgefunden werden. Der Mann wurde ins Polizeigewahrsam gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei leitete Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs und besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

