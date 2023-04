POL-DO: Tötungsdelikt in Dortmund-Hörde: Polizei Dortmund sucht Zeugen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0393 Am heutigen Morgen (21. April) kam es auf dem Hiltropwall, Höhe der Hausnummer 2-4, zu einem Raub von Bargeld. Ein unbekannter Täter näherte sich gegen 09:10 Uhr dem 28-jährigen Dortmunder von hinten und schlug ihm unvermittelt ins Gesicht. Danach griff er in die Gesäßtasche des Dortmunders und entwendete daraus Bargeld. Anschließend flüchtete er in Richtung Hoher Wall. Zeugen ...

